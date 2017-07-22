Ласицкене проводила Усэйна Болта

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене в очередной раз заставила содрогнуться своих конкуренток в преддверии августовского чемпионата мира в Лондоне, играючи победив на 14-м турнире подряд. На этот раз ареной триумфа спортсменки стал 11-й этап «Бриллиантовой лиги» в Монако.

Легкоатлетка с первой попытки взяла все основные высоты подряд, привычно добравшись до двух метров и покорив эту планку без раздумий.

Поддержать бешеный темп россиянки не смог никто, но с некоторыми затруднениями до этой же высоты все-таки добрались две спортсменки — Юлия Левченко (нет, не новая девушка Федора Смолова, а представляющая Украину чемпионка Европы среди молодежи, которую Мария лично поздравляла с данным достижением) и американка Вашти Каннингхэм, ставшая в прошлом году чемпионкой мира в помещении. К слову, обеим девушкам по 19 лет, Ласицкене немного старше — ей 24.

Юные соперницы россиянки взяли высоту 1,97 м, но два метра так и не покорили. Этот рубеж, ставший повседневностью для Марии, ни одна из них еще не преодолевала в своей карьере. Оставшись вне конкуренции, главная звезда российской легкой атлетики замахнулась на рекорд стадиона Монако — 2,05.

Первая попытка ушла на «пристрелку», но уже со второй Ласицкене на глазах у изумленной французской публики взяла высоту, побив 26-летний рекорд немки Хайке Хенкель (2,04).

Под овации стадиона Мария продолжила свое восхождение и решила побить лучший показатель России — 2,08, но судьба решила, что надо оставить какие-то рекорды для мирового первенства в Лондоне. В третьей попытке легкоатлетка была очень близка к триумфу, но все же сбила планку. Впрочем, испортить впечатление от выступления это никак не могло, зрителям лишь оставалось поаплодировать неутомимой спортсменке за кураж и смелость.

В итоге Ласицкене добилась 14-й победы подряд:

ранее ей покорились турниры в польском Ополе и итальянской Падуе, Мемориал Евстратова, Мемориал Знаменских, Кубок России в Ерино, этапы Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, четвертый этап летнего Гран-при, а также этапы «Бриллиантовой лиги» в Риме, Стокгольме, Юджине, Лозанне и Лондоне.

Уверенное лидерство Марии в зачете «Бриллиантовой лиги» в прыжках в высоту логично порождает вопросы о том, когда она собирается покорять мировой рекорд и каково добиваться таких побед не под флагом родной страны (из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) после допинговых скандалов те спортсмены, кого все же допустили к соревнованиям, выступают под нейтральным флагом)?

«Я не думаю о мировом рекорде каждую секунду Я вообще о нем не думаю.

Задача одна — хорошо тренироваться и стараться улучшить свой личный рекорд, — приводит слова Ласицкене портал Rusathletics. — Что касается нейтрального статуса, то мы приняли данные условия и выступаем в них. Но я стараюсь обо всем этом также не думать и просто выхожу на старт.

Я не смотрела ни дня Олимпиады в Рио, но рада за Рут Бейтиа (испанка выиграла золото Олимпийских игр 2016 года, показав результат 1,97 м после меньшего количества попыток, чем ее главные соперницы из Болгарии и Хорватии. — «Газета.Ru»). Она молодец, я ее очень сильно уважаю.

Благородное поведение Ласицкене вызвало уважение у княгини Монако Шарлен, которая прислала ей коробку конфет с личными пожеланиями.

Муж спортсменки спортивный журналист Владас Ласицкас выложил в своем твиттере фотографию подарка с подписью «Спасибо, принцесса!».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Thank you, Princess! <a href="https://twitter.com/MeetingHerculis">@MeetingHerculis</a> <a href="https://t.co/NNr4LcncOs">pic.twitter.com/NNr4LcncOs</a></p>— Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) <a href="https://twitter.com/VladasLasitskas/status/887747330069463041">19 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сам князь Альбер II лично встретился с Марией и поздравил ее с победой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Принц Монако - наш! <a href="https://t.co/zLSjEM8qxJ">pic.twitter.com/zLSjEM8qxJ</a></p>— Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) <a href="https://twitter.com/VladasLasitskas/status/888535675456409600">21 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В Монако также выступал восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт, который принял решение завершить спортивную карьеру в августе после чемпионата мира в Лондоне. Эти соревнования были последним этапом «Бриллиантовой лиги», в котором он принимал участие, и потому его победа в стометровке была встречена зрителями с особой теплотой.

Легендарный спринтер преодолел дистанцию за 9,95 секунды, показав свой лучший результат в 2017 году. Вторым стал представитель США Исайя Янг (9,98), а третьим — южноафриканец Акани Симбине (10,02).

Помимо победного прощания Болта и триумфа Ласицкене в Монако, российский мир легкой атлетики получил еще одну радостную новость:

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) объявила о допуске еще восьми отечественных спортсменов до выступлений на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Это Илья Иванюк и Данил Лысенко (прыжок в высоту), Алена Лутковская (прыжок с шестом), Сергей Литвинов, Валерий Пронкин и Софья Палкина (метание молота), а также Владислав Сарайкин (спортивная ходьба) и Екатерина Соколенко (бег на 3000 м с препятствиями).

Накануне чемпионата мира это, безусловно, замечательное известие, но норматив для участия в мировом первенстве на данный момент есть только у Литвинова, Пронкина, Лысенко и Иванюка. Соколенко должно быть особенно обидно: ей не хватает всего 0,29 секунды.

Однако у спортсменов еще остается последний шанс: в Москве проходит всероссийский турнир «Гераклиада», которая завершится 23 июля. По его итогам личные результаты могут быть улучшены и вовремя внесены в заявку на чемпионат мира.