Ласицкене проводила Усэйна Болта
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила на 11 этапе «Бриллиантовой лиги», побив рекорд стадиона Монако, который держался с 1991 года. Этот триумф стал для легкоатлетки 14-м подряд. В беге на стометровую дистанцию в Монако победил ямайский спринтер Усэйн Болт, для которого этот этап «Бриллиантовой лиги» стал последним в карьере.
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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене в очередной раз заставила содрогнуться своих конкуренток в преддверии августовского чемпионата мира в Лондоне, играючи победив на 14-м турнире подряд. На этот раз ареной триумфа спортсменки стал 11-й этап «Бриллиантовой лиги» в Монако.
Легкоатлетка с первой попытки взяла все основные высоты подряд, привычно добравшись до двух метров и покорив эту планку без раздумий.
Поддержать бешеный темп россиянки не смог никто, но с некоторыми затруднениями до этой же высоты
Юные соперницы россиянки взяли высоту 1,97 м, но два метра так и не покорили. Этот рубеж, ставший повседневностью для Марии, ни одна из них еще не преодолевала в своей карьере. Оставшись вне конкуренции, главная звезда российской легкой атлетики замахнулась на рекорд стадиона Монако — 2,05.
Первая попытка ушла на «пристрелку», но уже со второй Ласицкене на глазах у изумленной французской публики взяла высоту, побив 26-летний рекорд немки Хайке Хенкель (2,04).
Под овации стадиона Мария продолжила свое восхождение и решила побить лучший показатель России — 2,08, но судьба решила, что надо оставить
В итоге Ласицкене добилась 14-й победы подряд:
ранее ей покорились турниры в польском Ополе и итальянской Падуе, Мемориал Евстратова, Мемориал Знаменских, Кубок России в Ерино, этапы Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, четвертый этап летнего
Уверенное лидерство Марии в зачете «Бриллиантовой лиги» в прыжках в высоту логично порождает вопросы о том, когда она собирается покорять мировой рекорд и каково добиваться таких побед не под флагом родной страны (из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) после допинговых скандалов те спортсмены, кого все же допустили к соревнованиям, выступают под нейтральным флагом)?
«Я не думаю о мировом рекорде каждую секунду Я вообще о нем не думаю.
Задача одна — хорошо тренироваться и стараться улучшить свой личный рекорд, — приводит слова Ласицкене портал Rusathletics. — Что касается нейтрального статуса, то мы приняли данные условия и выступаем в них. Но я стараюсь обо всем этом также не думать и просто выхожу на старт.
Я не смотрела ни дня Олимпиады в Рио, но рада за Рут Бейтиа (испанка выиграла золото Олимпийских игр 2016 года, показав результат 1,97 м после меньшего количества попыток, чем ее главные соперницы из Болгарии и Хорватии. — «Газета.Ru»). Она молодец, я ее очень сильно уважаю.
Благородное поведение Ласицкене вызвало уважение у княгини Монако Шарлен, которая прислала ей коробку конфет с личными пожеланиями.
Муж спортсменки спортивный журналист Владас Ласицкас выложил в своем твиттере фотографию подарка с подписью «Спасибо, принцесса!».
Сам князь Альбер II лично встретился с Марией и поздравил ее с победой.
В Монако также выступал восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт, который принял решение завершить спортивную карьеру в августе после чемпионата мира в Лондоне. Эти соревнования были последним этапом «Бриллиантовой лиги», в котором он принимал участие, и потому его победа в стометровке была встречена зрителями с особой теплотой.
Легендарный спринтер преодолел дистанцию за 9,95 секунды, показав свой лучший результат в 2017 году. Вторым стал представитель США Исайя Янг (9,98), а третьим — южноафриканец Акани Симбине (10,02).
Помимо победного прощания Болта и триумфа Ласицкене в Монако, российский мир легкой атлетики получил еще одну радостную новость:
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) объявила о допуске еще восьми отечественных спортсменов до выступлений на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Это Илья Иванюк и Данил Лысенко (прыжок в высоту), Алена Лутковская (прыжок с шестом), Сергей Литвинов, Валерий Пронкин и Софья Палкина (метание молота), а также Владислав Сарайкин (спортивная ходьба) и Екатерина Соколенко (бег на 3000 м с препятствиями).
Накануне чемпионата мира это, безусловно, замечательное известие, но норматив для участия в мировом первенстве на данный момент есть только у Литвинова, Пронкина, Лысенко и Иванюка. Соколенко должно быть особенно обидно: ей не хватает всего 0,29 секунды.
Однако у спортсменов еще остается последний шанс: в Москве проходит всероссийский турнир «Гераклиада», которая завершится 23 июля. По его итогам личные результаты могут быть улучшены и вовремя внесены в заявку на чемпионат мира.
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