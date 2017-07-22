Кастер Семеня выиграла этап «Бриллиантовой лиги» с лучшим результатом сезона

Спортсменка показала результат 1 минута 55,27 секунды. Второе место заняла Франсина Нийонсаба (1.55,47) из Бурунди, третье — американка Эджи Уилсон (1.55,61).

Семеня является двукратной олимпийской чемпионкой (2012, 2016) на дистанции 800 м, чемпионкой мира в этой дисциплине. В течение карьеры Семени неоднократно вставал вопрос о справедливости ее участия в соревнованиях из-за высокого уровня мужских гормонов в ее организме, что обусловливает завышенный уровень тестостерона. В 2015 году Спортивный арбитражный суд постановил, что легкоатлетка не должна иметь ограничений на участие в соревнованиях.