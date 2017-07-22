Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30461322/
22 июля 2017, 9:50 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Кастер Семеня выиграла этап «Бриллиантовой лиги» с лучшим результатом сезона

ТАСС, 22 июля. Легкоатлетка из ЮАР Кастер Семеня выиграла забег на 800 метров с лучшим результатом сезона в рамках этапа «Бриллиантовой лиги» в Монако.

Спортсменка показала результат 1 минута 55,27 секунды. Второе место заняла Франсина Нийонсаба (1.55,47) из Бурунди, третье — американка Эджи Уилсон (1.55,61).

Семеня является двукратной олимпийской чемпионкой (2012, 2016) на дистанции 800 м, чемпионкой мира в этой дисциплине. В течение карьеры Семени неоднократно вставал вопрос о справедливости ее участия в соревнованиях из-за высокого уровня мужских гормонов в ее организме, что обусловливает завышенный уровень тестостерона. В 2015 году Спортивный арбитражный суд постановил, что легкоатлетка не должна иметь ограничений на участие в соревнованиях.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости

Ласицкене выиграла 14-й турнир подряд, победив на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако

Последний спецучасток ралли "Шелковый путь" отменен

Рапиристка Дериглазова завоевала первое золото сборной России на ЧМ по фехтованию

Ласицкене выиграла 14-й турнир подряд, победив на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако

Последний спецучасток ралли "Шелковый путь" отменен