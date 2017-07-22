Кастер Семеня выиграла этап «Бриллиантовой лиги» с лучшим результатом сезона
ТАСС, 22 июля. Легкоатлетка из ЮАР Кастер Семеня выиграла забег на 800 метров с лучшим результатом сезона в рамках этапа «Бриллиантовой лиги» в Монако.
Спортсменка показала результат 1 минута 55,27 секунды. Второе место заняла Франсина Нийонсаба (1.55,47) из Бурунди, третье — американка Эджи Уилсон (1.55,61).
Семеня является двукратной олимпийской чемпионкой (2012, 2016) на дистанции 800 м, чемпионкой мира в этой дисциплине. В течение карьеры Семени неоднократно вставал вопрос о справедливости ее участия в соревнованиях
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