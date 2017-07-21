Ольга Рыпакова стала шестой на этапе «Бриллиантовой лиги»

В лучшей попытке Рыпакова показала результат — 14,12 метров. Победительницей стала олимпийская чемпионка Рио-2016 Катерине Ибаргуэн из Колумбии (14,18 метров). Второе место заняла серебряная призерка последней Олимпиады — венесуэлка Юлимар Рохас (14,86), а третьей стала Кимберли Уильямс из Ямайки (14, 154).

Следующий этап «Бриллиантовой лиги» состоится 20 августа в британском Бирмингеме. А перед этим, с 13 по 15 августа, в столице Великобритании пройдет чемпионат мира по легкой атлетике, в котором примет участие и Рыпакова.