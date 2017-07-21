Ямаец Болт пробежал стометровку на этапе Бриллиантовой лиги в Монако за 9,95 секунды
МОСКВА, 21 июл —
Р-Спорт. Ямайский бегун Усэйн Болт выиграл стометровку на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Монако.
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Восьмикратный олимпийский чемпион Болт в пятницу пробежал дистанцию за 9,95 секунды, показав свой лучший результат в нынешнем сезоне. Второе место занял американец Исайя Янг (9,98), а тройку замкнул южноафриканец Акани Симбине (10,02).
Ранее обладатель мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров Болт заявил, что завершит карьеру после чемпионата мира 2017 года, где он собирается участвовать в беге на 100 м и эстафете 4×100 м. Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.
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