Ласицкене выиграла 14-й турнир подряд, победив на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако
ТАСС, 21 июля. Лидер мирового сезона в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина), выступающая под нейтральным флагом, одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако.
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Спортсменка преодолела планку в 2 метра. Второй стала украинка Юлия Левченко (1,97 м), третьей — американка Вашти Каннингем (1,97 м).
На этапе «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне Ласицкене показала лучший результат сезона, преодолев планку на высоте 2 м 6 см. Отметка 2,06 м является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории «Бриллиантовой лиги», которая проводится с 2010 года.
Победа в Монако стала для Ласицкене 14-й подряд. Спортсменка также победила на этапах «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лозанне и Лондоне, на турнирах в польском Ополе и итальянской Падуе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего
Перед чемпионатом мира, который пройдет с 4 по 13 августа, Ласицкене выступит чемпионате России (
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