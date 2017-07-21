Ласицкене выиграла 14-й турнир подряд, победив на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако

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Спортсменка преодолела планку в 2 метра. Второй стала украинка Юлия Левченко (1,97 м), третьей — американка Вашти Каннингем (1,97 м).

На этапе «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне Ласицкене показала лучший результат сезона, преодолев планку на высоте 2 м 6 см. Отметка 2,06 м является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории «Бриллиантовой лиги», которая проводится с 2010 года.

Победа в Монако стала для Ласицкене 14-й подряд. Спортсменка также победила на этапах «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лозанне и Лондоне, на турнирах в польском Ополе и итальянской Падуе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при, Мемориале Знаменских (оба турнира прошли в подмосковном Жуковском) и на Кубке России в Ерино.