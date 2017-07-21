Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30460595/
21 июля 2017, 23:25 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Ласицкене выиграла 14-й турнир подряд, победив на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако

ТАСС, 21 июля. Лидер мирового сезона в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина), выступающая под нейтральным флагом, одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако.

Ласицкене выиграла 14-й турнир подряд победив на этапе Бриллиантовой лиги в Монако - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсменка преодолела планку в 2 метра. Второй стала украинка Юлия Левченко (1,97 м), третьей — американка Вашти Каннингем (1,97 м).

На этапе «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне Ласицкене показала лучший результат сезона, преодолев планку на высоте 2 м 6 см. Отметка 2,06 м является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории «Бриллиантовой лиги», которая проводится с 2010 года.

Победа в Монако стала для Ласицкене 14-й подряд. Спортсменка также победила на этапах «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лозанне и Лондоне, на турнирах в польском Ополе и итальянской Падуе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при, Мемориале Знаменских (оба турнира прошли в подмосковном Жуковском) и на Кубке России в Ерино.

Перед чемпионатом мира, который пройдет с 4 по 13 августа, Ласицкене выступит чемпионате России (28—30 июля). Женский турнир в прыжках в высоту на чемпионате мира стартует 10 августа, спустя два дня будут разыграны медали в этом виде легкоатлетической программы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости

ЦСКА проиграл "Локомотиву" в матче второго тура чемпионата России

Последний спецучасток ралли "Шелковый путь" отменен

Ласицкене выиграла 14-й турнир подряд, победив на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако

ЦСКА проиграл "Локомотиву" в матче второго тура чемпионата России

Последний спецучасток ралли "Шелковый путь" отменен