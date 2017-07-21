Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30460307/
21 июля 2017, 22:36 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Россиянка Миллер вышла в полуфинал юниорского ЧЕ в беге на 200 метров

ТАСС, 21 июля. Россиянка Полина Миллер, выступающая под нейтральным флагом, вышла в полуфинал чемпионата Европы среди юниоров (младше 20 лет) по легкой атлетике в беге на 200 метров. Соревнования проходят в итальянском Гроссетто.

Россиянка показала результат 24,50 секунды, финишировав четвертой в своем забеге и напрямую квалифицировалась в полуфинал. Лучшее время показала француженка Эстель Раффай (23,46).

Полуфиналы и финал в беге на 200 метров пройдут 22 июля.

На участие в юниорском первенстве Европы претендовали 10 россиян, но допущены были только четверо: Яна Смердова, Сергей Широбоков (оба — спортивная ходьба), Полина Миллер (бег) и Аксана Гатауллина (прыжки с шестом). В соответствии с требованиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) они выступают под нейтральным флагом.

Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров завершится 23 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

В США дисквалифицировали выигравшего чемпионат без соперников 60-летнего ходока

Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало 60-летнего легкоатлета Скотта Макферсона на четыре года за употребление запрещенных препаратов. Об этом сообщается на сайте организации.
Еще 7 новостей  Все новости

Последний спецучасток ралли "Шелковый путь" отменен

Российский саблист Ибрагимов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по фехтованию

ЦСКА проиграл "Локомотиву" в матче второго тура чемпионата России

Последний спецучасток ралли "Шелковый путь" отменен

Российский саблист Ибрагимов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по фехтованию