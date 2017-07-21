Россиянка Миллер вышла в полуфинал юниорского ЧЕ в беге на 200 метров

Россиянка показала результат 24,50 секунды, финишировав четвертой в своем забеге и напрямую квалифицировалась в полуфинал. Лучшее время показала француженка Эстель Раффай (23,46).

Полуфиналы и финал в беге на 200 метров пройдут 22 июля.

На участие в юниорском первенстве Европы претендовали 10 россиян, но допущены были только четверо: Яна Смердова, Сергей Широбоков (оба — спортивная ходьба), Полина Миллер (бег) и Аксана Гатауллина (прыжки с шестом). В соответствии с требованиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) они выступают под нейтральным флагом.

Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров завершится 23 июля.