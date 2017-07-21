Белорусы завоевали золото и серебро юниорского ЧЕ по легкой атлетике
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты завоевали две награды на юниорском чемпионате Европы в итальянском Гроссето, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Обладательницей золотой медали стала Виолетта Скворцова, которая выиграла соревнования в тройном прыжке с результатом 14 м 21 см.
Серебряным призером континентального первенства стал Александр Шиманович. Он стал вторым среди метателей молота с результатом 77 м 74 см.
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