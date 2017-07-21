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21 июля 2017, 22:46 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

Белорусы завоевали золото и серебро юниорского ЧЕ по легкой атлетике

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты завоевали две награды на юниорском чемпионате Европы в итальянском Гроссето, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обладательницей золотой медали стала Виолетта <span class=error>Скворцова</span> которая выиграла соревнования в тройном прыжке с результатом 14 м 21 см. Увеличить
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Обладательницей золотой медали стала Виолетта Скворцова, которая выиграла соревнования в тройном прыжке с результатом 14 м 21 см.

Серебряным призером континентального первенства стал Александр Шиманович. Он стал вторым среди метателей молота с результатом 77 м 74 см.

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Россиянка Миллер вышла в полуфинал юниорского ЧЕ в беге на 200 метров

Россиянка Миллер вышла в полуфинал юниорского ЧЕ в беге на 200 метров

ТАСС, 21 июля. Россиянка Полина Миллер, выступающая под нейтральным флагом, вышла в полуфинал чемпионата Европы среди юниоров (младше 20 лет) по легкой атлетике в беге на 200 метров. Соревнования проходят в итальянском Гроссетто.
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