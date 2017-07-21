В США дисквалифицировали выигравшего чемпионат без соперников 60-летнего ходока
Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало 60-летнего легкоатлета Скотта Макферсона на четыре года за употребление запрещенных препаратов. Об этом сообщается на сайте организации.
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При этом спортсмен одержал победу, не имея соперников.
В декабре 2016 года глава USADA Трэвис Тайгарт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) временно исключить Олимпийский комитет России (ОКР) из своего состава за создание государственной системы применения допинга. По мнению Тайгарта, во второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена было показано, как олимпийское движение стало коррумпированным.
Вторая часть доклада о проблемах допинга в российском спорте была представлена 9 декабря. В частности, в нем сообщается, что фальсификации с
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