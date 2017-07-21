В США дисквалифицировали выигравшего чемпионат без соперников 60-летнего ходока

В допинг-пробе спортсмена, специализирующегося на спортивной ходьбе, были обнаружены следы анаболических стероидов. Анализ был взят во время чемпионата страны для возрастных атлетов в феврале 2017 года, на котором он победил на дистанциях в одну милю (1,6 километра) и три километра. Макферсон будет лишен этих титулов.

При этом спортсмен одержал победу, не имея соперников.

В декабре 2016 года глава USADA Трэвис Тайгарт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) временно исключить Олимпийский комитет России (ОКР) из своего состава за создание государственной системы применения допинга. По мнению Тайгарта, во второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена было показано, как олимпийское движение стало коррумпированным.