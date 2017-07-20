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20 июля 2017, 18:29 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Российская легкоатлетка Ласицкене призналась, что не думает о мировом рекорде

ТАСС, 20 июля. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) не думает о мировом рекорде. Слова спортсменки приводит пресс-служба «Бриллиантовой лиги».

На прошлой неделе россиянка выиграла международный турнир в итальянской Падуе, одержав 13-ю победу подряд. На этапе «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне Ласицкене показала лучший результат сезона, преодолев планку на высоте 2 м 6 см, данная отметка является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории «Бриллиантовой лиги», которая проводится с 2010 года. Мировой рекорд в прыжках в высоту принадлежит болгарке Стефке Костадиновой (2 м 9 см).

«Нет, о рекордах не думаю, — сказала Ласицкене. — Я вообще о прыжках в высоту не думаю — только на стартовой позиции. Моя цель заключается в улучшении личных достижений».

Также спортсменка заявила, что рассчитывает показать высокий результат на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако. «Я здесь во второй раз, впервые участвовала на этапе в Монако в 2015 году, — отметила россиянка. — Тогда мне все здесь понравилось. Хочу показать достойный, высокий результат, будем наслаждаться, выступать в хорошей компании».

Этап в Монако пройдет 21 июля.
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