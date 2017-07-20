IAAF допустила еще 8 легкоатлетов РФ к международным стартам под нейтральным флагом

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IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.

В числе допущенных атлетов оказались: Илья Иванюк (прыжки в высоту), Сергей Литвинов (молот), Алена Лутковская (прыжки с шестом), Данил Лысенко (прыжки в высоту), Софья Палкина (молот), Валерий Пронькин (молот), Владислав Сарайкин (ходьба) и Екатерина Соколенко (бег с препятствиями на 3000 метров).