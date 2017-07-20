Бриллиантовые россыпи в Монако

Главным событием юбилейных, 30-х соревнований в Монако, безусловно, станет выступление восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта. Живая легенда в этом году не баловал мир своими стартами, за все лето ямаец бежал стометровку лишь дважды. В обоих случаях результаты Болта были далеки от ожидаемых: в родном Кингстоне он пробежал за 10.03, а в Остраве в конце июня — за 10.06.

Неудивительно, что организаторы в Монако подобрали для Болта идеальных соперников. С одной стороны, там будет несколько довольно титулованных бегунов, но с другой — быстрейший человек мира сейчас явно не готов к встрече со своими самыми принципиальными соперниками. Напомним, для Болта это заключительный сезон в карьере и, кто знает, возможно, даже заключительное выступление на «Бриллиантовой лиге». Усэйн бегает в этом году только стометровку и, несмотря ни на что, остается на ней фаворитом лондонского финала. Выступление в Монако позволит понять, насколько Болту удалось поднять свою форму.

Стометровка в Монако представляет интерес и для российских болельщиков. На соседнюю дорожку с Болтом выйдет олимпийский чемпион и лидер мирового сезона в беге на 110 м с барьерами Омар Маклеод. Один из соперников нашего Сергея Шубенкова в начале июля перенес микротравму и теперь решил выступить на непрофильной для себя дистанции. Личный рекорд Маклеода здесь приличен — 9.99. Если он приблизится к этим цифрам образца прошлого года, Шубенкову и всем остальным на барьерной стометровке в Лондоне придется несладко.

ЛАСИЦКЕНЕ ПРОТИВ ВСЕХ, 14-Я СЕРИЯ

Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене в этом году выступает везде, где только можно, — от первенства области до «Бриллиантовой лиги». За сезон Ласицкене одержала уже 13 побед, это фантастическая цифра. У многих спортсменов столько не набирается и за всю карьеру. При этом выступает Мария в суперплотном графике: чаще всего через два дня на третий, с учетом переездов по всему миру. По своим меркам у Марии перед соревнованиями в Монако будет солидный отдых. Последний раз она прыгала 16 июля на турнире в итальянской Падуе, где взяла высоту 2 метра ровно. Ласицкене совершила три попытки на высоте мирового рекорда 2,08. Пока этот рубеж ей не покорился.

Несмотря на то что Ласицкене остается безусловным лидером мирового сезона и фаворитом чемпионата мира, соперницы подбираются к ней все ближе. Так, в Падуе Камила Лицвинко взяла 1,98. В Монако полячка не приедет, зато там будет юная американка Вашти Каннингем, уже имеющая в своем активе прыжок на 1,99. Стоит обратить внимание и на 20-летнюю англичанку Морган Лейк. Двукратная чемпионка мира среди юниоров, она изначально специализировалась на многоборье, но в этом сезоне стала чемпионкой страны в прыжках в высоту с достойным результатом 1,96. Учитывая возраст и небольшой стаж выступлений в новой дисциплине, Лейк способна превратиться в реальную силу в высотном секторе.

БРАЗ ПРОТИВ ЛАВИЛЛЕНЬИ

Суперзвездный состав собрали организаторы в секторе для мужских прыжков с шестом. Главная дуэль здесь ожидается между олимпийским чемпионом бразильцем Тиагу Бразом и рекордсменом мира французом Рено Лавилленьи. Лавилленьи попытается взять реванш у бразильца за поражение в олимпийском Рио. Впрочем, оба в этом сезоне пока не впечатляют: Лавилленьи имеет результат 5,87, а Браз — вообще только 5,60. Лидер сезона американец Сэм Кендрикс этим летом уже прыгал на 6 метров ровно, но в Монако решил не приезжать. Там и без него будет кому составить конкуренцию звездам: экс-чемпионы мира Павел Войцеховски и Рафаэль Хольцдеппе плюс сильный канадец Шон Барбер.

На женской 800-метровке заявлены все три призера Олимпийских игр в Рио, во главе с чемпионкой Кастер Семеня из ЮАР. В беге на 200 метров выступит еще одна олимпийская чемпионка Рио-2016 — Шонэй Миллер-Уйбо. В тройном прыжке можно поболеть за олимпийскую чемпионку из Казахстана Ольгу Рыпакову. В Монако ей будет противостоять вся элита во главе с абсолютным лидером в этой дисциплине последних лет колумбийкой Катерин Ибаргуен.

ПРОГРАММА ЭТАПА В МОНАКО*

20.55 Мужчины. Копье

21.15 Мужчины. 1500 м

21.20 Женщины. Высота

21.25 Мужчины. 400 м

21.35 Женщины. 800 м

21.45 Женщины. 200 м

21.45 Женщины. Тройной прыжок

22.05 Женщины. 100 м с/б

22.15 Женщины. 3000 м

22.35 Мужчины. 100 м

22.45 Мужчины. 3000 м с/п



* Дисциплины, входящие в программу «Бриллиантовой лиги».