Рудакова, Аксенова, Гуменюк и Лядусов попробуют отобраться на ЧМ через «Гераклиаду»

Рудакова (выступающая в беге на 400 метров с барьерами), Аксенова (400 м), Гуменюк (тройной прыжок) и Лядусов (толкание ядра) ранее получили разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на выступление на международных турнирах под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Гераклиада» станет последним турниром, где российские спортсмены, получившие допуск от IAAF, могут выполнить норматив для выступления на чемпионате мира-2017 по легкой атлетике, который пройдет в августе в Лондоне.

Соревнования у легкоатлетов в рамках «Гераклиады» пройдут 22 июля.