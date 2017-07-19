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19 июля 2017, 18:57 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Рудакова, Аксенова, Гуменюк и Лядусов попробуют отобраться на ЧМ через «Гераклиаду»

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Российские легкоатлеты Вера Рудакова, Ксения Аксенова, Ирина Гуменюк и Константин Лядусов попробуют выполнить квалификационный норматив для участия в чемпионате мира-2017 на «Гераклиаде» в Москве, сообщается на портале rusathletics.com.

Рудакова (выступающая в беге на 400 метров с барьерами), Аксенова (400 м), Гуменюк (тройной прыжок) и Лядусов (толкание ядра) ранее получили разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на выступление на международных турнирах под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Гераклиада» станет последним турниром, где российские спортсмены, получившие допуск от IAAF, могут выполнить норматив для выступления на чемпионате мира-2017 по легкой атлетике, который пройдет в августе в Лондоне.

Соревнования у легкоатлетов в рамках «Гераклиады» пройдут 22 июля.
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Болт заявил, что на ЧМ-2017 выступит только в беге на 100 м и в эстафете 4×100 м

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт заявил, что на августовском чемпионате мира по легкой атлетике выступит только на дистанциях 100 метров и в эстафете 4×100 метров, сообщается в официальном аккаунте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Twitter.
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