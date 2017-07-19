Рудакова, Аксенова, Гуменюк и Лядусов попробуют отобраться на ЧМ через «Гераклиаду»
МОСКВА, 19 июл —
Р-Спорт. Российские легкоатлеты Вера Рудакова, Ксения Аксенова, Ирина Гуменюк и Константин Лядусов попробуют выполнить квалификационный норматив для участия в чемпионате мира-2017 на «Гераклиаде» в Москве, сообщается на портале rusathletics.com.
Рудакова (выступающая в беге на 400 метров с барьерами), Аксенова (400 м), Гуменюк (тройной прыжок) и Лядусов (толкание ядра) ранее получили разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на выступление на международных турнирах под нейтральным флагом
«Гераклиада» станет последним турниром, где российские спортсмены, получившие допуск от IAAF, могут выполнить норматив для выступления на чемпионате мира-2017 по легкой атлетике, который пройдет в августе в Лондоне.
Соревнования у легкоатлетов в рамках «Гераклиады» пройдут 22 июля.
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