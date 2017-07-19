Китаец, обогнавший истребитель, и еще шесть безумных бегунов
Китайский бегун Чжан Пэймэн обогнал на стометровке реактивный
учебно-боевой самолет FTC-2000.
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«СЭ» вспомнил другие показательные выступления, в которых люди соревновались с различными транспортными средствами и с животными.
1) КИТАЕЦ ПРОТИВ ИСТРЕБИТЕЛЯ.
Чжан Пэймэн — серебряный призер чемпионата мира 2015 года в эстафете 4×100 м. Ранее он опередил самолет, разбегающийся по
2) ЮЖНОАФРИКАНЕЦ ПРОТИВ АВИАЛАЙНЕРА.
В 2014 году один из самых быстрых регбистов мира Брайан Хабана из ЮАР опередил на
3) ЮЖНОАФРИКАНЕЦ ПРОТИВ ГЕПАРДА.
В 2007 году Брайан Хабана проиграл забег на 100 метров гепарду. Самого быстрого хищника и регбиста во время забега не разделяло никаких барьеров. Чтобы заставить гепарда бежать и отвлечь его внимание от человека, организаторы использовали овечью ногу. Гепард сначала отставал, но на финише ускорился и обошел Хабану.
4) БОЛТ ПРОТИВ АВТОБУСА.
В декабре 2013 года Усэйн Болт посоревновался в скорости с рейсовым автобусом на самой широкой улице
5) БАРЬЕРИСТКА ПРОТИВ СПОРТКАРА.
В 2014 года на фестивале в Сиднее знаменитый телеведущий Джереми Кларксон устроил соревнования спортивного автомобиля со знаменитой австралийской барьеристкой Мишель Дженнеке. Девушка должна добежать до 50-метровой отметки, развернуться и вернуться на старт. Кларксон на японском 550-сильном суперкаре был намного быстрее Мишель на обоих отрезках дистанции.
6) ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ ЛОШАДИ.
Ежегодный забег на 35 км, где всадниками соревнуются с бегунами, проводится в Уэльсе уже почти 40 лет. В 1980-х годах в соревнованиях участвовали велосипедисты, и в 1989 году первым пришел к финишу британский велогонщик Тим Гулд. Но затем велосипеды исключили из программы стартов. В 2004 году впервые соревнования выиграл бегун — Хью Лобб, преодолевший дистанцию за 2:05.19 и обогнавший самого быстрого всадника более чем на 2 минуты.
7) БЕГУН ПРОТИВ ВАЛЬВЕРДЕ.
В 2015 году в Гранаде знаменитый велогонщик Алехандро Вальверде соревновался с испанским марафонцем Чема Мартинесом. Дистанция длиной в 4 км была подобрана таким образом, что на всем ее протяжении состояла из подъема с высоким градиентом (более 10 процентов). Таким образом, Вальверде физически не мог развить скорость более 20 км/ч. Тем не менее, велосипедист легко обогнал человека, придя к финишу первым.
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