Китаец, обогнавший истребитель, и еще шесть безумных бегунов

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«СЭ» вспомнил другие показательные выступления, в которых люди соревновались с различными транспортными средствами и с животными.

1) КИТАЕЦ ПРОТИВ ИСТРЕБИТЕЛЯ.

Чжан Пэймэн — серебряный призер чемпионата мира 2015 года в эстафете 4×100 м. Ранее он опередил самолет, разбегающийся по взлетно-посадочной полосе, на 50-метровой дистанции. На стометровке Пэймен и FTC-2000 двигались примерно с одинаковой скоростью, но на финише бегуну удалось опередить истребитель.

2) ЮЖНОАФРИКАНЕЦ ПРОТИВ АВИАЛАЙНЕРА.

В 2014 году один из самых быстрых регбистов мира Брайан Хабана из ЮАР опередил на взлетно-посадочной полосе набирающий ход авиалайнер A380. Забег проводился на стометровой дистанции, которую Хабана в лучшие годы пробегал с приличным результатом — 10,4.

3) ЮЖНОАФРИКАНЕЦ ПРОТИВ ГЕПАРДА.

В 2007 году Брайан Хабана проиграл забег на 100 метров гепарду. Самого быстрого хищника и регбиста во время забега не разделяло никаких барьеров. Чтобы заставить гепарда бежать и отвлечь его внимание от человека, организаторы использовали овечью ногу. Гепард сначала отставал, но на финише ускорился и обошел Хабану.

4) БОЛТ ПРОТИВ АВТОБУСА.

В декабре 2013 года Усэйн Болт посоревновался в скорости с рейсовым автобусом на самой широкой улице Буэнос-Айреса — Авенида Нуэве-де-Хулио. Забег состоялся на дистанции 80 метров. Во время бега от Болта быстрые секунды не потребовались, так как транспортное средство слишком долго не могло набрать скорость. В итоге спринтер пробежал всю дистанции в прогулочном темпе и все равно выиграл у автобуса целый метр.

5) БАРЬЕРИСТКА ПРОТИВ СПОРТКАРА.

В 2014 года на фестивале в Сиднее знаменитый телеведущий Джереми Кларксон устроил соревнования спортивного автомобиля со знаменитой австралийской барьеристкой Мишель Дженнеке. Девушка должна добежать до 50-метровой отметки, развернуться и вернуться на старт. Кларксон на японском 550-сильном суперкаре был намного быстрее Мишель на обоих отрезках дистанции.

6) ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ ЛОШАДИ.

Ежегодный забег на 35 км, где всадниками соревнуются с бегунами, проводится в Уэльсе уже почти 40 лет. В 1980-х годах в соревнованиях участвовали велосипедисты, и в 1989 году первым пришел к финишу британский велогонщик Тим Гулд. Но затем велосипеды исключили из программы стартов. В 2004 году впервые соревнования выиграл бегун — Хью Лобб, преодолевший дистанцию за 2:05.19 и обогнавший самого быстрого всадника более чем на 2 минуты.

7) БЕГУН ПРОТИВ ВАЛЬВЕРДЕ.

В 2015 году в Гранаде знаменитый велогонщик Алехандро Вальверде соревновался с испанским марафонцем Чема Мартинесом. Дистанция длиной в 4 км была подобрана таким образом, что на всем ее протяжении состояла из подъема с высоким градиентом (более 10 процентов). Таким образом, Вальверде физически не мог развить скорость более 20 км/ч. Тем не менее, велосипедист легко обогнал человека, придя к финишу первым.