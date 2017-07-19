Болт заявил, что на ЧМ-2017 выступит только в беге на 100 м и в эстафете 4×100 м
МОСКВА, 19 июл —
Р-Спорт. Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт заявил, что на августовском чемпионате мира по легкой атлетике выступит только на дистанциях 100 метров и в эстафете 4×100 метров, сообщается в официальном аккаунте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Twitter.
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Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне. Ранее обладатель мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров Болт говорил, что планирует выступить в Лондоне только на 100-метровке, а его тренер Глен Миллс хочет, чтобы он бежал две дистанции.
Болт является трехкратным чемпионом мира в беге на 100 метров и четырехкратным — в эстафете 4×100 м.
Болт, которому 21 августа исполнится 31 год, также подтвердил, что закончит карьеру после чемпионата мира. «Моя цель — победить в Лондоне. Я хочу завершить карьеру на победной ноте. Я решил, что пришло время закончить карьеру, потому что я достиг всех поставленных целей», — объяснил ямайский спринтер.
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