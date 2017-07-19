Болт заявил, что на ЧМ-2017 выступит только в беге на 100 м и в эстафете 4×100 м

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Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне. Ранее обладатель мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров Болт говорил, что планирует выступить в Лондоне только на 100-метровке, а его тренер Глен Миллс хочет, чтобы он бежал две дистанции.

Болт является трехкратным чемпионом мира в беге на 100 метров и четырехкратным — в эстафете 4×100 м.

Болт, которому 21 августа исполнится 31 год, также подтвердил, что закончит карьеру после чемпионата мира. «Моя цель — победить в Лондоне. Я хочу завершить карьеру на победной ноте. Я решил, что пришло время закончить карьеру, потому что я достиг всех поставленных целей», — объяснил ямайский спринтер.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/usainbolt">@usainbolt</a> confirms he will only run 100 and 4x100m in London <a href="https://twitter.com/Diamond_League">@Diamond_League</a> <a href="https://twitter.com/IAAFWorldChamps">@IAAFWorldChamps</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MonacoDL?src=hash">#MonacoDL</a></p>— IAAF (@iaaforg) <a href="https://twitter.com/iaaforg/status/887648545284685825">19 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>