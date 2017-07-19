Сергей Литвинов: Хотел выступать за Белоруссию, но там даже 100 долларов отказались платить
У метателя молота Сергея Литвинова богатая жизнь и карьера.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпион Германии среди юниоров по дзюдо, он в 16 лет стал заниматься метанием молота под руководством отца олимпийского чемпиона Сергея
ДЗЮДО. МОЛОТ
— Вы ведь изначально занимались дзюдо и даже стали чемпионом Германии среди юношей. Почему бросили?
— Так получилось, что клуб, где я занимался, со временем опустел. Да и ездить было далеко — по два часа в одну сторону. Меня отец возил,
…И отец сказал: «Хватит заниматься ерундой, пора на молот переключаться»…
— Это я отцу сказал, он никогда на меня не давил. Мне было 15 лет, не поздно начать. Нашли железку с отверстием весом в 5 кг, как раз для юношей, привязали ее к моему поясу от кимоно и начали тренироваться.
— На стадионе?
— В нашем городе не было секции метателей молота. Поэтому прямо во дворе дома занимались. Он был крайний — дальше поле. Вот с крыльца в поле и метали. А потом еще белорус Ваня Тихон подъехал, это было в 2002 году. Вот мы с ним в поле и метали. А через год Ваня стал чемпионом мира.
— Тихон как у вас оказался?
—
— Когда отца позвали в Россию, родители начали бракоразводный процесс. Почему уехали с отцом, а не остались с мамой?
— Сам развод был тяжелым для мамы и для папы, но, как показала жизнь, это было правильное решение. А выбор получился сам собой: я уже полгода занимался молотом, связывал свое будущее только со спортом. Оставаться с мамой, для того чтобы только остаться?
— Почему отец так легко сорвался из уютной Германии в неизвестность?
— Он настолько советский человек, что так и не смог интегрироваться в немецкую действительность. Он был готов в любой момент уехать.
— Вы к 16 годам русский случаем не забыли?
— Когда приехали в Россию, поначалу говорил, мешая русские и немецкие слова. Читать и писать не умел.
— Но в сборной России Сергей
— На год нас хватило. В сборной была такая атмосфера, что папа не мог работать, как он привык, как умеет, а для галочки работать не хотел. Но так как Тихон уже стал чемпионом мира, отца позвали в Белоруссию.
— Как вы смогли выступать за Белоруссию с немецким паспортом?
— По юниорам и молодежи можно выступать с видом на жительство. Когда мне исполнился 21 год, надо было
«У МЕНЯ НЕТ ДОМА»
— Вы с отцом переезжали неоднократно. Где вы сейчас живете?
— Где сборы, там и живу. Зимой в основном в Адлере. Там сборы заканчиваются, и мы обычно остаемся — снимаем жилье в частном секторе. Юридически дом у меня в Саранске, я за него выступаю. Хотя бываю там не часто. А фактически, как такового дома у меня нет. Дом там, где сборы.
Во мне, видимо, немецкий менталитет крепко сидит. В Германии ведь жилье почти не покупают — очень дорого, выгоднее снимать. Я раньше
— А семья где живет?
— Как жена относится к кочевой жизни?
— Нормально относится, ей даже нравится — смена мест, впечатлений. Она всю жизнь прожила в квартире с родителями, а тут совсем другая жизнь. Но сейчас уже, мне кажется, хочет, чтобы было
— А вы где планируете осесть?
— Сложный вопрос. Есть желание в Адлере, но хочу ли я жить там после окончания карьеры, вопрос. Все зависит от будущей работы.
— Чем хотите заниматься?
— Один из вариантов, начать тренерскую карьеру.
— Сколько лет карьеры себе еще отводите?
— Как организм позволит. Думаю, лет
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter