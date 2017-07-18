CAS отклонил апелляцию Черновой на процедуру передачи решения по её дисквалификации
МОСКВА, 18 июл —
Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российский легкоатлетки Татьяны Черновой, лишенной медали Олимпийских игр-2008, на процедуру передачи принятия решения по её дисквалификации от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в CAS, сообщается в релизе суда.
В апреле Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что Чернова после перепроверки
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF)
На олимпийском турнире 2008 года в семиборье Чернова заняла четвертое место, но потом получила бронзу, так как за применение допинга была дисквалифицирована ставшая второй украинка Людмила Блонская.
Во вторник было объявлено, что CAS рассмотрит дело Черновой по лишению бронзы ОИ-2008 1 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter