CAS отклонил апелляцию Черновой на процедуру передачи решения по её дисквалификации

В апреле Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что Чернова после перепроверки допинг-проб лишена бронзовой медали Игр-2008 в семиборье. Как сообщается, в организме Черновой было обнаружено запрещенное вещество туринабол. До этого, в ноябре прошлого года CAS лишил Чернову бронзы Олимпиады-2012 и золота чемпионата мира-2011.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) из-за дисквалификации ВФЛА передала полномочия по принятию решения по дисквалификации Черновой в CAS. Россиянка подала апелляцию на данное решение, которая было отклонена.

На олимпийском турнире 2008 года в семиборье Чернова заняла четвертое место, но потом получила бронзу, так как за применение допинга была дисквалифицирована ставшая второй украинка Людмила Блонская.

Во вторник было объявлено, что CAS рассмотрит дело Черновой по лишению бронзы ОИ-2008 1 сентября.