IAAF временно отстранила подозреваемого в коррупции функционера организации
ТАСС, 17 июля. Член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Фрэнк Фредерикс, подозреваемый в коррупции, временно отстранен от работы в организации. Об этом сообщает
пресс-служба IAAF.
Глава комиссии по этике ИААФ и председатель дисциплинарного трибунала Майкл Белоф распорядился временно приостановить членство Фредерикса в совете IAAF до окончания результатов расследования, которое выяснит, нарушал ли функционер кодекс этики организации.
В марте французское издание Le Monde уличило в коррупции призера Олимпийских игр в беге на 100 м и 200 м, а ныне функционера из Намибии Фредерикса. На основании «Панамских документов» было выявлено, что фирма, имеющая отношение к нему, получила на свой счет $299,3 тысячи 2 октября 2009 года — в день выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Фредерикс был членом комиссии по подсчету голосов избирателей.
В марте Фредерикс временно прекратил свою деятельность в IAAF. Ранее стало известно, что функционер выведен из рабочей группы по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и покинул пост главы оценочной комиссии Олимпиады-2024.
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