Бегунья Алина Талай заняла третье место на международном турнире в Италии
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бегунья Алина Талай заняла третье место в беге на 100 м с барьерами на международном турнире Meeting Cittа di Padova, который проходил в Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Лидер белорусской сборной в спринтерских дисциплинах стала бронзовым призером, показав время 13,02 сек. Опередили белоруску представительницы США Куин Харрисон (12,84 сек.) и Доун
Один из лидеров белорусской сборной Алина Талай осталась недовольна своим результатом. Для выхода в финал на мировом форуме необходимо бежать быстрее 13 секунд. Фаворит предстоящего в августе чемпионата — еще одна американка, Кендра Харрисон, 4 июля в Венгрии показала результат 12, Заокеанские бегуньи разменяли барьер в 13 сек., что является лучшим результатом сезона в мире.
«В Италии для меня были заключительные соревнования перед чемпионатом мира в Лондоне. К сожалению, время было совсем не быстрым — только 13,02 сек. Наверное, в подготовке
Соревнования у женщин в беге на 100 м с барьерами на чемпионате мира пройдут в течение двух дней: квалификация и полуфинал 11 августа, 12 августа — финал.
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