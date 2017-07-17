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17 июля 2017, 11:10 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

Бегунья Алина Талай заняла третье место на международном турнире в Италии

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бегунья Алина Талай заняла третье место в беге на 100 м с барьерами на международном турнире Meeting Cittа di Padova, который проходил в Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>17 июля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Бегунья Алина <span class=error>Талай</span> заняла третье место в беге на 100 м с барьерами на международном турнире Meeting Cittа di Padova который проходил в Италии сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Лидер белорусской сборной в спринтерских дисциплинах стала бронзовым призером, показав время 13,02 сек. Опередили белоруску представительницы США Куин Харрисон (12,84 сек.) и Доун Харпер-Нельсон (12,86 сек.). Заокеанские бегуньи разменяли барьер в 13 сек., продолжая подготовку к чемпионату мира по легкой атлетике, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

Один из лидеров белорусской сборной Алина Талай осталась недовольна своим результатом. Для выхода в финал на мировом форуме необходимо бежать быстрее 13 секунд. Фаворит предстоящего в августе чемпионата — еще одна американка, Кендра Харрисон, 4 июля в Венгрии показала результат 12, Заокеанские бегуньи разменяли барьер в 13 сек., что является лучшим результатом сезона в мире.

«В Италии для меня были заключительные соревнования перед чемпионатом мира в Лондоне. К сожалению, время было совсем не быстрым — только 13,02 сек. Наверное, в подготовке что-то пошло не так, как надо, и я все еще не могу выйти на свои высокие результаты. Я не сдаюсь и буду бороться до конца в Лондоне, чтобы показать лучшее время», — отметила Алина Талай.

Соревнования у женщин в беге на 100 м с барьерами на чемпионате мира пройдут в течение двух дней: квалификация и полуфинал 11 августа, 12 августа — финал.

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