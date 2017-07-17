Нижегородец Валерий Пронкин завоевал золотую медаль на Кубке России по легкой атлетике. Как сообщается на сайте ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», соревнования проходили с 14 по 15 июля в городе Ерино в Подмосковье.

Согласно информации, в секторе для метателей молота нижегородский спортсмен Валерий Пронкин отправил снаряд на 76 метров 12 сантиметров и занял, таким образом, первое место.

Отмечается, что сам чемпионат страны пройдет 28—30 июля .

Ранее сообщалось, что в июне Валерий Пронкин стал победителем всероссийских соревнований по легкой атлетике. Он занял первое место среди метателей молота с результатом 77 м 11 см.