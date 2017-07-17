Нижегородец Валерий Пронкин завоевал золотую медаль на Кубке России по легкой атлетике
Валерий Пронкин отправил молот на 76 метров 12 сантиметров.
Нижегородец Валерий Пронкин завоевал золотую медаль на Кубке России по легкой атлетике. Как сообщается на сайте ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», соревнования проходили с 14 по 15 июля в городе Ерино в Подмосковье.
Согласно информации, в секторе для метателей молота нижегородский спортсмен Валерий Пронкин отправил снаряд на 76 метров 12 сантиметров и занял, таким образом, первое место.
Отмечается, что сам чемпионат страны пройдет
Ранее сообщалось, что в июне Валерий Пронкин стал победителем всероссийских соревнований по легкой атлетике. Он занял первое место среди метателей молота с результатом 77 м 11 см.
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