Золото и два серебра завоевали белорусы на молодежном ЧЕ по легкой атлетике

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Обладателем золотой медали стал Дмитрий Набоков, который с результатом 2 м 24 см выиграл чемпионский титул среди прыгунов в высоту. Две серебряные награды в активе белорусских бегуний: Кристина Тимановская финишировала второй в стометровке (результат — 11,54 сек), Эльвира Герман — на дистанции 100 м с барьерами (12,95 сек).

Лучше всех выступили легкоатлеты Германии, в активе которых 18 наград (четыре золотые, шесть серебряных, восемь бронзовых). По 10 медалей у сборных Великобритании и Польши. Всего на пьедестал 11-го молодежного первенства континента почета поднимались спортсмены 30 стран. Через два года состязания лучших молодых легкоатлетов Старого Света пройдут в шведском Евле.