Золото и два серебра завоевали белорусы на молодежном ЧЕ по легкой атлетике
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На завершившемся в польском Быдгоще молодежном чемпионате Европы (U-23) по легкой атлетике белорусские спортсмены завоевали три награды, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации легкой атлетики.
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Обладателем золотой медали стал Дмитрий Набоков, который с результатом 2 м 24 см выиграл чемпионский титул среди прыгунов в высоту. Две серебряные награды в активе белорусских бегуний: Кристина Тимановская финишировала второй в стометровке (результат — 11,54 сек), Эльвира Герман — на дистанции 100 м с барьерами (12,95 сек).
Лучше всех выступили легкоатлеты Германии, в активе которых 18 наград (четыре золотые, шесть серебряных, восемь бронзовых). По 10 медалей у сборных Великобритании и Польши. Всего на пьедестал 11-го молодежного первенства континента почета поднимались спортсмены 30 стран. Через два года состязания лучших молодых легкоатлетов Старого Света пройдут в шведском Евле.
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