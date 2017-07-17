Томпсон победила в беге на 100 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате

Томпсон в воскресенье финишировала первой со временем 10,87 секунды. Второй стала ивуарийка Мари-Жозе Та Лу (10,90), третьей — Мишель-Ли Ахье из Тринидада и Тобаго (11,02).

В прыжках в высоту победил украинец Андрей Проценко — 2,29 метра. Второй результат показали британец Роберт Грабарз, болгарин Тихомир Иванов и итальянец Джанмарко Тамбери (все — 2,27). В прыжках с шестом лучшим стал поляк Павел Войцеховский (5,85). Вторым стал немец Рафаэль Хольцдеппе (5,70), третьим — поляк Петр Лисек (5,70).

Чешка Барбора Шпотакова заняла первое место в метании копья — 63,73. Второе место заняла словенка Мартина Ратеж (62,46), третье — белоруска Татьяна Холодович (62,38).

В прыжках в длину победил южноафриканец Рушвал Самааи (8,35 метра), вторым стал американец Джеррион Лоусон (8,33), третьим — марокканец Яхья Берраба (8,14). Марокканец Суфиан Эльбаккали финишировал первым в беге на 3000 метров с препятствиями — 8.05,12. Второе место занял кениец Джайрус Кипчоге Биреч (8.10,91), третье — его соотечественник Амос Кируи (8.12,18). Шона Миллер-Уйбо с Багамских Островов победила на 400-метровке — 49,80. Второй стала американка Наташа Хастингс (50,86), третьей — ее соотечественница Куанера Хэйз (51,08).

В беге на 1500 метров первое место заняла полька Ангелика Цихоцкая (4.01,93), второе — марокканка Рабабе Арафи (4.02,19), третье — американка Бренда Мартинес (4.02,75).