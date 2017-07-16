Канадец Андре де Грассе победил на 200-метровке на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате

Канадский спринтер в воскресенье финишировал с результатом 20,03 секунды. Вторым стал американец Амир Уэбб (20,18), третий результат у британца Зарнела Хьюза (20,22).

В беге на 800 метров лучшим стал легкоатлет из Ботсваны Найджел Амос, финишировавший с результатом 1 минута 43,91 секунды. Второе место занял кениец Кипьегон Бетт (1.44,28), третье — американец Донаван Бразьер (1.44,62).

В толкании ядра победу на этапе в Рабате одержал олимпийский чемпион Рио-2016 американец Райан Крузер, пославший снаряд на 22,47 метра. Второй результат показал О’Дэйн Ричардс (21,96) с Ямайки, еще один американец Райан Уитинг (21,26) стал третьим.

У женщин победу в тройном прыжке одержала колумбийка Катрин Ибаргуэн, улетевшая на 14,51 метра. Второй результат у Кимберли Уильямс (14,31) с Ямайки, гречанка Параскеви Папахристу (14,21) замкнула тройку лучших. В беге на 400 метров с барьерами первой стала чешка Зузана Гейнова, победившая с результатом 54,22 секунды. Второе место у Жанив Рассел (54,36) с Ямайки, а британка Эйлид Дойл (54,92) стала третьей.