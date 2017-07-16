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16 июля 2017, 22:45 | Летние: Легкая атлетика | Sports.kz

Легкоатлетка Рыпакова стала четвертой на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате

Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова приняла участие в соревнованиях в тройном прыжке на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко), сообщает Sports.kz.

Она заняла четвертое место, показав результат 14 метров 20 сантиметров. Первой стала Катрин Ибаргуэн (Колумбия) — 14,51, второй — Кимберли Уильямс (Ямайка) — 14,31, третьей — Параскеви Папахристу (Греция) — 14,21.

В общем зачете Рыпакова с 11 очками делит второе и третье места с Уильямс, уступая Ибаргуэн, у которой 15 баллов.

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