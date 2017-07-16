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16 июля 2017, 21:49 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка Ласицкене выиграла 13-й турнир подряд, победив на соревнованиях в Италии

ТАСС, 16 июля. Лидер мирового сезона в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина), выступающая под нейтральным флагом, одержала победу на международном турнире в итальянской Падуе.

Российская <span class=error>прыгунья</span> в высоту выступающая под нейтральным флагом показала результат 2 метра. Увеличить
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Спортсменка показал результат 2 метра. Второй стала Камила Лицвинко из Польши (1,98), третье место заняла американка Иника Макферсон (1,94). Россиянка трижды пыталась взять высоту 2,08 метра, но все попытки оказались неудачными.

На этапе «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне Ласицкене показала лучший результат сезона, преодолев планку на высоте 2 м 6 см. Отметка 2,06 м является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории «Бриллиантовой лиги», которая проводится с 2010 года.

Победа в Падуе стала для Ласицкене 13-й подряд. Спортсменка также победила на этапах «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лозанне и Лондоне, на турнире в польском Ополе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при, Мемориале Знаменских (оба турнира прошли в подмосковном Жуковском) и на Кубке России в Ерино.

Перед чемпионатом мира Ласицкене выступит на чемпионате России (28—30 июля). Женский турнир в прыжках в высоту на чемпионате мира стартует 10 августа, спустя два дня будут разыграны медали в этом виде легкоатлетической программы.

Мировое первенство пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
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