ВФЛА попросит IAAF допустить легкоатлетку Афанасьеву к участию в чемпионате мира

В воскресенье в Польше 21-летняя Афанасьева завоевала золото молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 20 км, выполнив таким образом квалификационный норматив для участия в чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

«Результат фантастический, если учитывать то, что мы радуемся любому попаданию на пьедестал. Мы постараемся сделать так, чтобы Афанасьева выступила на чемпионате мира в Лондоне. Вы сами знаете, там есть сложности, так что, думаю, вряд ли это получится сделать. Но мы попробуем, попытка не пытка», — сказал Крупорушников.

Ранее IAAF предоставила Афансьевой разрешение выступать на молодежном чемпионате Европы под нейтральным флагом. На данный момент россиянка не имеет допуска к чемпионату мира в Лондоне, несмотря на выполнение квалификационного норматива. На мировом первенстве на дистанции 20 км планирует выступить еще один российский ходок Сергей Широбоков.

IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.