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https://sport.mail.ru/news/athletics/30401427/
16 июля 2017, 15:10 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ВФЛА попросит IAAF допустить легкоатлетку Афанасьеву к участию в чемпионате мира

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) намерена обратиться в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) с просьбой допустить ходока Клавдию Афанасьеву к участию в чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор ВФЛА Андрей Крупорушников.

В воскресенье в Польше 21-летняя Афанасьева завоевала золото молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 20 км, выполнив таким образом квалификационный норматив для участия в чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

«Результат фантастический, если учитывать то, что мы радуемся любому попаданию на пьедестал. Мы постараемся сделать так, чтобы Афанасьева выступила на чемпионате мира в Лондоне. Вы сами знаете, там есть сложности, так что, думаю, вряд ли это получится сделать. Но мы попробуем, попытка не пытка», — сказал Крупорушников.

Ранее IAAF предоставила Афансьевой разрешение выступать на молодежном чемпионате Европы под нейтральным флагом. На данный момент россиянка не имеет допуска к чемпионату мира в Лондоне, несмотря на выполнение квалификационного норматива. На мировом первенстве на дистанции 20 км планирует выступить еще один российский ходок Сергей Широбоков.

IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.
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Новости Легкой атлетики

Россиянка Афанасьева выиграла молодежный чемпионат Европы в ходьбе на 20 км

ТАСС, 16 июля. Россиянка Клавдия Афанасьева завоевала золотую медаль в спортивной ходьбе на 20 километров на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в польском Быдгоще. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, преодолела дистанцию за 1 час 31 минуту и 14 секунд.
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