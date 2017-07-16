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16 июля 2017, 11:26 | Летние: Легкая атлетика | Vesti.kz

В Алматы определились победители ежегодного «Летнего забега»

В роще имени Баума в Алматы состоялся ежегодный «Летний забег» — самое главное беговое событие лета. Забег регулярно проходит с 2015 года и является этапом подготовки к благотворительному «Алматы марафону», традиционно проходящему в апреле.

В соревновании приняли участие более 650 человек. Увеличить
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Забег организовала команда «Алматы марафона», научно-образовательный фонд имени Академика Шахмардана Есенова при содействии акимата города Алматы, а также Иле-Алатауского народного парка.

В соревновании приняли участие более 650 человек, 50 из которых — юные любители бега 10−14 лет. Победителями на детской дистанции (2 км) стали Переверзев Владислав и Цурикова Екатерина.

На дистанции 15 км среди мужчин первыми финишировали Красилов Михаил (15−34 года), Абылханов Рауан (35−49), Пащенко Юрий (50+).

Лучшие результаты среди женщин показали Ишангулыева Мерджен (15−34), Кабидолданова Асем (35−49), Асанова Любовь (50+).

«Золото» в командной эстафете завоевала команда «Doable K». В забеге участвовало 30 команд.

«Мы проводим “Летний забег” уже в третий раз, и интерес со стороны людей к нему постоянно растет. В этом году на старт вышло на 100 участников больше, чем год назад. Сама роща не такая большая, поэтому мы и установили для этих соревнований лимит количества участников. Мы только что провели летний забег и уже началась подготовка к осеннему, который состоится в ноябре», — рассказала директор «Алматы марафона» Салтанат Казыбаева.

Все участники традиционно получили финишерскую медаль, а победителям вручили призовые медали, грамоты и памятные подарки от партнеров «Алматы марафона».

Международный благотворительный «Алматы марафон» является членом Международной ассоциации марафонов и пробегов (AIMS) и является самым массовым спортивным мероприятием Центральной Азии. Впервые он прошел в 2012 году. Под эгидой «Алматы марафона» ежегодно проходит более 20 соревнований по различным видам спорта.

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