Тренер: Легкоатлет Федоров получил травму и практически лишился шансов отобраться на ЧМ
МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Прыгун тройным Алексей Федоров, получивший в минувшее воскресенье от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступать на зарубежных стартах, получил травму на разминке Кубка России и практически лишился шансов отобраться на чемпионат мира в Лондон. Об этом сообщил журналистам старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Федоров до настоящего времени не сумел выполнить квалификационный норматив ЧМ-2017 (16,80 метра). Срок выполнения нормативов истекает 23 июля.
«Федоров не выступил сегодня на Кубке России по причине того, что на разминке повредил спину. В понедельник он поедет в ФМБА [Федеральное
Норматив ЧМ-2017 в тройном прыжке выполнили только Артем Примак и Люкман Адамс, но никто из них пока не получил разрешения от IAAF. Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter