Иван Ухов стал обладателем Кубка России в прыжках в высоту
МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов стал победителем Кубка России в прыжках в высоту. Спортсмен показал результат 2 метра 30 см.
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Второе место занял Илья Иванюк (2,30), уступивший Ухову по попыткам, третье — Никита Анищенков (2,23).
Ухов и Данил Лысенко ранее уже выполнили нормативы для участия в ЧМ в Лондоне, но не имеют пока индивидуальных разрешений на участие в международных соревнованиях.
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