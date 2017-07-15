Легкоатлет Чалый выполнил норматив ЧМ в беге на 400 м с барьерами
ЕРИНО /Московская область/, 15 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Тимофей Чалый одержал победу на Кубке России в беге на 400 м с барьерами с результатом, превышающим отборочный норматив на чемпионат мира по легкой атлетике 2017 года. Соревнования проходят в подмосковном Ерино.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Спортсмен в своем забеге показал результат 49,34 секунды. Квалификационный норматив на чемпионат мира в беге на 400 метров с барьерами у мужчин составляет 49,35 секунды.
В минувшее воскресенье Чалый получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter