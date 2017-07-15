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15 июля 2017, 16:32 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлет Чалый выполнил норматив ЧМ в беге на 400 м с барьерами

ЕРИНО /Московская область/, 15 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Тимофей Чалый одержал победу на Кубке России в беге на 400 м с барьерами с результатом, превышающим отборочный норматив на чемпионат мира по легкой атлетике 2017 года. Соревнования проходят в подмосковном Ерино.

Спортсмен одержал победу на Кубке России с результатом 4934 секунды. Увеличить
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Спортсмен в своем забеге показал результат 49,34 секунды. Квалификационный норматив на чемпионат мира в беге на 400 метров с барьерами у мужчин составляет 49,35 секунды.

В минувшее воскресенье Чалый получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
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Новости Легкой атлетики

Метатель диска Бутенко не выступит на Кубке России в связи с подготовкой к ЧМ

Метатель диска Бутенко не выступит на Кубке России в связи с подготовкой к ЧМ

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Метатель диска Виктор Бутенко, получивший в минувшее воскресенье от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступать на зарубежных стартах, отказался от участия в Кубке России, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе метаний Вадим Херсонцев.
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