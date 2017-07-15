Легкоатлет Чалый выполнил норматив ЧМ в беге на 400 м с барьерами

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Спортсмен в своем забеге показал результат 49,34 секунды. Квалификационный норматив на чемпионат мира в беге на 400 метров с барьерами у мужчин составляет 49,35 секунды.

В минувшее воскресенье Чалый получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.