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15 июля 2017, 12:56 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Метатель диска Бутенко не выступит на Кубке России в связи с подготовкой к ЧМ

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Метатель диска Виктор Бутенко, получивший в минувшее воскресенье от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступать на зарубежных стартах, отказался от участия в Кубке России, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе метаний Вадим Херсонцев.

Неделю назад российский легкоатлет получил разрешение от IAAF выступать на международных стартах. Увеличить
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Бутенко в настоящее время является единственным российским метателем диска, кому удалось выполнить квалификационный норматив для участия в ЧМ-2017 (65,00 м). Кубок России по легкой атлетике пройдет в субботу в поселке Ерино Новомосковского административного округа Москвы.

«Виктор сейчас целенаправленно готовится к чемпионату мира, поэтому принял решение отказаться от участия в Кубке России, — заметил Херсонцев. — Будет ли он выступать в конце июля на чемпионате страны? Сейчас сложно на эту тему что-либо говорить, но надо иметь в виду, что квалификация у метателей диска на чемпионате мира начнется уже 4 августа».

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа. Медали в мужском метании диска будут разыграны 5 августа.
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