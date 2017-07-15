Метатель диска Бутенко не выступит на Кубке России в связи с подготовкой к ЧМ

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Бутенко в настоящее время является единственным российским метателем диска, кому удалось выполнить квалификационный норматив для участия в ЧМ-2017 (65,00 м). Кубок России по легкой атлетике пройдет в субботу в поселке Ерино Новомосковского административного округа Москвы.

«Виктор сейчас целенаправленно готовится к чемпионату мира, поэтому принял решение отказаться от участия в Кубке России, — заметил Херсонцев. — Будет ли он выступать в конце июля на чемпионате страны? Сейчас сложно на эту тему что-либо говорить, но надо иметь в виду, что квалификация у метателей диска на чемпионате мира начнется уже 4 августа».

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа. Медали в мужском метании диска будут разыграны 5 августа.