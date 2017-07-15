Россиянка Хасанова стала третьей в спортивной ходьбе на 5000 м на юношеском ЧМ

Победительницей стала Гленда Морехон из Эквадора (22.32,30), второй финишировала Мерием Бекмез из Турции (22.32,79). Еще одна россиянка Екатерина Горшенина стала пятой (23.05,77).

В турнире принимают участие еще два российских легкоатлета, ранее в субботу в спортивной ходьбе на 10000 метров Салават Илькаев занял второе место, Сергей Кожевников — четвертое. По решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций россияне выступают на турнире в статусе нейтральных спортсменов.

Из соображений безопасности отказались участвовать в юношеском чемпионате мира в Найроби команды США, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Японии и Южной Кореи.

Чемпионат мира завершится 16 июля.