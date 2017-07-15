Россиянин Илькаев завоевал серебро в ходьбе на 10 км на юношеском ЧМ в Кении
Россиянин Салават Илькаев завоевал серебряную медаль в спортивной ходьбе на 10 километров на юношеском чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Кении.
Россиянин в субботу финишировал вторым с временем 41 минута 24,17 секунды. Победителем стал китаец Яо Чжан — 41.12,01. Третье место занял кениец Доминик Самсон Ндингити — 41.25,78.
Еще один представитель России Сергей Кожевников показал четвертое время — 41.26,65.
Илькаев и Кожевников выступали под нейтральным флагом
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