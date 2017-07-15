Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30394847/
15 июля 2017, 11:33 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Бронзовый призер ОИ бегунья Поистогова вернется в спорт после окончания дисквалификации

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в беге на 800 метров Екатерина Поистогова намерена вернуться в спорт после окончания двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Матвей Телятников.

Поистогова была отстранена от спорта на два года на основании доклада независимой комиссии WADA. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Срок отстранения 26-летней бегуньи истечет 23 августа 2017 года.

«Катя вернется в спорт, — рассказал тренер. — Сейчас она самостоятельно тренируется и поддерживает свою спортивную форму».

Поистогова была отстранена от участия в соревнованиях в ноябре 2015 года на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Юрист бегуньи Артем Пацев в апреле сообщил ТАСС, что доказательства вины спортсменки, содержавшиеся в докладе, были признаны Международным спортивным арбитражным судом (CAS) недостаточными для лишения спортсменки бронзы ОИ-2012. CAS также принял решение наложить на Поистогову двухлетнюю дисквалификацию.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости

Российский боец Шлеменко 20 октября проведет бой с голландцем Мусаси в США

Пловец Лохте признан невиновным в даче ложных показаний по делу об "ограблении" на ОИ-2016

Экипаж Сотникова выиграл восьмой этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Российский боец Шлеменко 20 октября проведет бой с голландцем Мусаси в США

Пловец Лохте признан невиновным в даче ложных показаний по делу об "ограблении" на ОИ-2016