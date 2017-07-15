Бронзовый призер ОИ бегунья Поистогова вернется в спорт после окончания дисквалификации

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Срок отстранения 26-летней бегуньи истечет 23 августа 2017 года.

«Катя вернется в спорт, — рассказал тренер. — Сейчас она самостоятельно тренируется и поддерживает свою спортивную форму».

Поистогова была отстранена от участия в соревнованиях в ноябре 2015 года на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Юрист бегуньи Артем Пацев в апреле сообщил ТАСС, что доказательства вины спортсменки, содержавшиеся в докладе, были признаны Международным спортивным арбитражным судом (CAS) недостаточными для лишения спортсменки бронзы ОИ-2012. CAS также принял решение наложить на Поистогову двухлетнюю дисквалификацию.