Робертс смог доказать USADA, что допинг попал в его организм через поцелуй, и избежал наказания
Олимпийский чемпион Рио-2016 в эстафете 4 по 400 метров Гил Робертс признан невиновным в употреблении допинга, сообщает BBC.
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Американец смог доказать USADA, что запрещенный препарат пробенецид попал в его организм через поцелуй девушки.
Спортсмен утверждает, что его подруга Алекс Салазар
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