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15 июля 2017, 10:26 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Робертс смог доказать USADA, что допинг попал в его организм через поцелуй, и избежал наказания

Олимпийский чемпион Рио-2016 в эстафете 4 по 400 метров Гил Робертс признан невиновным в употреблении допинга, сообщает BBC.

Олимпийский чемпион Рио-2016 в эстафете 4 по 400 метров <span class=error>Гил</span> <span class=error>Робертс</span> признан невиновным в употреблении допинга. Увеличить
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Американец смог доказать USADA, что запрещенный препарат пробенецид попал в его организм через поцелуй девушки.

Спортсмен утверждает, что его подруга Алекс Салазар из-за болезни принимала лекарство, содержавшее препарат. Робертс ссылается на то, что за несколько часов перед тестом на допинг девушка поцеловала его. В USADA сочли доказательства достаточными и приняли решение не наказывать легкоатлета.
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