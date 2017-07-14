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14 июля 2017, 22:39 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Россиянка Муллина победила в прыжках с шестом на этапе Мирового вызова в Мадриде

ТАСС, 14 июля. Россиянка Ольга Муллина, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) статус нейтрального спортсмена, одержала победу в прыжках с шестом на этапе Мирового вызова по легкой атлетике в Мадриде.

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Муллина взяла с первой попытки высоту 4,58 метра. Второе место заняла представительница Венесуэлы Робейлис Пейнадо (4,53), третьей стала белорусская спортсменка Ирина Жук (4,53). Пейнадо опередила Жук за счет меньшего количества попыток.

Седьмой старт Мирового вызова по легкой атлетике прошел 14 июля в Мадриде.
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