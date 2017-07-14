Белорусская бегунья Кристина Тимановская завоевала серебро на топ-дистанции молодежного ЧЕ в Польше
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская бегунья Кристина Тимановская заняла второе место в беге на дистанции 100 м на чемпионате Европы 2017 среди молодежи (U23) в Быдгоще (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финале белоруска показала результат 11,54 сек., уступив только представительнице Польши Еве Свободе (11,42 сек).
Награда Кристины Тимановской стала первой в медальной копилке белорусской сборной на молодежном континентальном форуме. Белоруска продолжит свое выступление в беге на дистанции 200 м.
Завершится чемпионат 16 июля.
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