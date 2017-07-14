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14 июля 2017, 18:36 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Ласицкене осталась довольна своими прыжками на Кубке России в Ерино

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Лидер мирового сезона в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина), осталась довольна итоговым результатом, показанным на Кубке России в Ерино. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

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Ласицкене показала результат 2,01 метра. Второе и третье места поделили Кристина Гордеева и Ирина Королева с результатом 1,91 метра. Победа в Ерино стала для Ласицкене 12-й подряд в летнем сезоне.

«Благодаря своему тренеру я нахожусь сейчас в хорошей форме, выкладываюсь на каждом старте, поэтому и сейчас показала хороший результат, — отметила Ласицкене. — Однако своими первыми двумя прыжками на высоте 1,94 метра я осталась недовольна. Я находилась в тот момент в сонном и расслабленном состоянии. Поэтому пришлось потратить все три попытки на этот рубеж, что оказалось очень затратным».

«Дальше я понимала, что сегодня мне рекорд России (2,07 метра — прим. ТАСС) не побить, поэтому остановилась на 2,05, где у меня были берущиеся попытки, — продолжила спортсменка. — Поэтому все получилось здорово. Сейчас меня ждут два подряд турнира в Падуе и Монако, сегодняшний старт был очень полезен».

Спортсменка ранее побеждала на этапах «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лондоне и Лозанне, на турнире в польском Ополе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при и Мемориале Знаменских (оба турнира прошли в подмосковном Жуковском).

Турнир в Падуе состоится 16 июля.
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