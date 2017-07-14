Россиянка Сивкова заняла шестое место в беге на 100 м на молодежном чемпионате Европы
ТАСС, 14 июля. Россиянка Кристина Сивкова, выступающая под нейтральным флагом, заняла шестое место в беге на 100 м на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в польском Быдгоще.
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Сивкова показала результат 11,67 секунды.
Победительницей стала полячка Ева Свобода (11,42). Второе место заняла белорусская спортсменка Кристина Цимановская (11,54), третье — немка Зина Майер (11,58).
Молодежный чемпионат Европы проходит в польском Быдгоще с 13 по 16 июля.
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