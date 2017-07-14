Легкоатлетка Ласицкене выиграла 12-й турнир подряд, победив на Кубке России
ТАСС, 14 июля. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Ерино.
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Ласицкене показала результат 2,01 метра.
Второе и третье места поделили Кристина Гордеева и Ирина Королева с результатом 1,91 метра.
Кубок России по легкой атлетике проходит в Ерино с 14 по 15 июля.
Победа в Ерино стала для Ласицкене 12-й подряд. Спортсменка также победила на этапах «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лондоне и Лозанне, на турнире в польском Ополе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего
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