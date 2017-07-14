Легкоатлетка Ласицкене выиграла 12-й турнир подряд, победив на Кубке России

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Ласицкене показала результат 2,01 метра.

Второе и третье места поделили Кристина Гордеева и Ирина Королева с результатом 1,91 метра.

Кубок России по легкой атлетике проходит в Ерино с 14 по 15 июля.