Барьерист Шубенков получил британскую визу для поездки на ЧМ-2017

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Шубенков получил 11 апреля от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешение на участие в международных стартах в нейтральном статусе. На правах действующего чемпиона мира ему не нужно выполнять квалификационный норматив ЧМ-2017 (13,46 секунды). В настоящее время спортсмен ждет подтверждения от ИААФ на участие в чемпионате мира. Для поездки в Великобританию россиянам требуется также оформить британские визы, процесс получения которых порой сопряжен с определенными сложностями.

«Мы с Сергеем уже получили британские визы», — заметил Клевцов.

Шубенков подал документы в визовый центр 6 июля сразу после своего возвращения из Венгрии, где на турнире в Секефехерваре он занял второе место, показав лучший для себя результат в сезоне (13,01).

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.