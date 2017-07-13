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13 июля 2017, 20:55 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Российская легкоатлетка Сивкова вышла в финал молодежного ЧЕ в беге на 100 м

ТАСС, 13 июля. Россиянка Кристина Сивкова вышла в финал молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет, который проходит в польском Быгдоще, в беге на 100 метров.

20-летняя спортсменка выступающая под нейтральным флагом показала результат 1142 секунды заняв в своем забеге первое место. Увеличить
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20-летняя Сивкова, выступающая под нейтральным флагом, показала результат 11,42 секунды, заняв в своем забеге первое место. Финал пройдет в пятницу.

На турнире выступит еще одна россиянка, 21-летняя Клавдия Афанасьева в спортивной ходьбе на 20 км. Финал в этой дисциплине пройдет в воскресенье. Сивкова и Афанасьева получили специальные разрешения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций на выступление на чемпионате Европы под нейтральным флагом.

На чемпионате Европы будет разыграно 44 комплекта медалей, соревнования завершатся 16 июля.
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