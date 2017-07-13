Козловский: Российские легкоатлеты выступят на юношеском фестивале под флагом России

Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет 23—30 июля в венгерском Дьёре. Ранее исполнительный директор Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Оливье Жер подтвердил, что на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) от членства в организации российские спортсмены 15 лет и моложе могут участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, не подавая дополнительных письменных заявок. Однако регламент Европейского юношеского олимпийского фестиваля не предусматривает выступления нейтральных спортсменов. В четверг исполком ОКР утвердил состав сборной команды России из 105 человек, куда вошли 16 легкоатлетов в возрасте 15 лет.

«В мае в Македонии был исполком, где было оглашено письмо (главы IAAF) Себастьяна Коу. И Коу сообщал, что дети должны участвовать в Европейском юношеском олимпийском фестивале не под российским флагом и не в российской форме. На что наш исполком и президент (исполняющим обязанности главы ЕОК является Янез Коциянчич) выразили негодование и возмущение таким подходом. Для нас абсолютно неприемлема коллективная ответственность в любом вопросе. А во-вторых — это дети, которые только вступают во взрослую жизнь, а уже должны за кого-то отвечать», — сказал Козловский по телефону.

«Вот уже месяц длится переписка с Коу. Дня три назад я разговаривал с Янезем, которого я очень давно знаю. И в этом разговоре он сказал, что если даже они (IAAF) не сдвинутся со своей дурацкой позиции, то мы проведем соревнования без них. Так что российские спортсмены должны спокойно готовиться и готовиться выступать под российским флагом и в российской форме. В том же разговоре Янез попросил меня присутствовать на всем турнире, чтобы наблюдать за тем, чтобы было все так, как положено», — продолжил он.