Козловский: Российские легкоатлеты выступят на юношеском фестивале под флагом России
МОСКВА, 13 июл —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российские легкоатлеты должны в спокойном формате готовиться к Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю, где будут участвовать под российским флагом и в российской форме, заявил агентству «Р-Спорт» Александр Козловский, член исполкома Европейского олимпийского комитета (ЕОК), который является организатором фестиваля.
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Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет
«В мае в Македонии был исполком, где было оглашено письмо (главы IAAF) Себастьяна Коу. И Коу сообщал, что дети должны участвовать в Европейском юношеском олимпийском фестивале не под российским флагом и не в российской форме. На что наш исполком и президент (исполняющим обязанности главы ЕОК является Янез Коциянчич) выразили негодование и возмущение таким подходом. Для нас абсолютно неприемлема коллективная ответственность в любом вопросе. А
«Вот уже месяц длится переписка с Коу. Дня три назад я разговаривал с Янезем, которого я очень давно знаю. И в этом разговоре он сказал, что если даже они (IAAF) не сдвинутся со своей дурацкой позиции, то мы проведем соревнования без них. Так что российские спортсмены должны спокойно готовиться и готовиться выступать под российским флагом и в российской форме. В том же разговоре Янез попросил меня присутствовать на всем турнире, чтобы наблюдать за тем, чтобы было все так, как положено», — продолжил он.
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