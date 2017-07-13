Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30377100/
13 июля 2017, 15:47 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Козловский: Российские легкоатлеты выступят на юношеском фестивале под флагом России

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российские легкоатлеты должны в спокойном формате готовиться к Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю, где будут участвовать под российским флагом и в российской форме, заявил агентству «Р-Спорт» Александр Козловский, член исполкома Европейского олимпийского комитета (ЕОК), который является организатором фестиваля.

<em>МОСКВА 13 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr> </em>Российские легкоатлеты должны в спокойном формате готовиться к Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю где будут участвовать под российским флагом и в российской форме заявил агентству Р-Спорт Александр <span class=error>Козловский</span> член исполкома Европейского олимпийского комитета (<span class=error>ЕОК</span>) который является организатором фестиваля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет 23—30 июля в венгерском Дьёре. Ранее исполнительный директор Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Оливье Жер подтвердил, что на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) от членства в организации российские спортсмены 15 лет и моложе могут участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, не подавая дополнительных письменных заявок. Однако регламент Европейского юношеского олимпийского фестиваля не предусматривает выступления нейтральных спортсменов. В четверг исполком ОКР утвердил состав сборной команды России из 105 человек, куда вошли 16 легкоатлетов в возрасте 15 лет.

«В мае в Македонии был исполком, где было оглашено письмо (главы IAAF) Себастьяна Коу. И Коу сообщал, что дети должны участвовать в Европейском юношеском олимпийском фестивале не под российским флагом и не в российской форме. На что наш исполком и президент (исполняющим обязанности главы ЕОК является Янез Коциянчич) выразили негодование и возмущение таким подходом. Для нас абсолютно неприемлема коллективная ответственность в любом вопросе. А во-вторых — это дети, которые только вступают во взрослую жизнь, а уже должны за кого-то отвечать», — сказал Козловский по телефону.

«Вот уже месяц длится переписка с Коу. Дня три назад я разговаривал с Янезем, которого я очень давно знаю. И в этом разговоре он сказал, что если даже они (IAAF) не сдвинутся со своей дурацкой позиции, то мы проведем соревнования без них. Так что российские спортсмены должны спокойно готовиться и готовиться выступать под российским флагом и в российской форме. В том же разговоре Янез попросил меня присутствовать на всем турнире, чтобы наблюдать за тем, чтобы было все так, как положено», — продолжил он.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Жуков: Легкоатлеты РФ на Юношеском фестивале в Венгрии выступят под флагом своей страны

Жуков: Легкоатлеты РФ на Юношеском фестивале в Венгрии выступят под флагом своей страны

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии будут выступать под флагом своей страны. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

Красотка, ушедшая от ливанского миллионера к испанскому футболисту. Фото