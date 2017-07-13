Исинбаева ожидает, что сборная РФ выступит на фестивале в Венгрии под своим флагом
МОСКВА, 13 июл —
Р-Спорт, Олег Богатов. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева ожидает, что сборная России выступит на Европейском юношеском олимпийском фестивале в венгерском Дьёре под российским флагом.
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Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет
В четверг появилась информация, что Олимпийский комитет России и Европейский олимпийский комитет, учитывая критерии IAAF по допуску спортсменов, проводят дополнительные консультации для урегулирования вопроса участия российских легкоатлетов в данных соревнованиях.
«Прежде всего, я ожидаю, что наша команда выступит в полном состоянии, в соревнованиях по легкой атлетике и под российским флагом. Сейчас это важно. Я уверена, что они выступят достойно, так как представляют нашу страну, нашу великую спортивную державу. Самое главное, чтобы они понимали — проигравших не будет», — сказала Исинбаева агентству «Р-Спорт».
Отвечая на вопрос, что может помешать выступить российским атлетам под своим национальным флагом, Исинбаева ответила «Возможны
IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. В 2017 году IAAF допустила ряд российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом.
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