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13 июля 2017, 15:27 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Исинбаева ожидает, что сборная РФ выступит на фестивале в Венгрии под своим флагом

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева ожидает, что сборная России выступит на Европейском юношеском олимпийском фестивале в венгерском Дьёре под российским флагом.

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Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет 23—30 июля в венгерском Дьёре. Исполнительный директор Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Оливье Жер подтвердил, что на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) от членства в организации российские спортсмены 15 лет и моложе могут участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, не подавая дополнительных письменных заявок. Однако регламент Европейского юношеского олимпийского фестиваля не предусматривает выступления нейтральных спортсменов.

В четверг появилась информация, что Олимпийский комитет России и Европейский олимпийский комитет, учитывая критерии IAAF по допуску спортсменов, проводят дополнительные консультации для урегулирования вопроса участия российских легкоатлетов в данных соревнованиях.

«Прежде всего, я ожидаю, что наша команда выступит в полном состоянии, в соревнованиях по легкой атлетике и под российским флагом. Сейчас это важно. Я уверена, что они выступят достойно, так как представляют нашу страну, нашу великую спортивную державу. Самое главное, чтобы они понимали — проигравших не будет», — сказала Исинбаева агентству «Р-Спорт».

Отвечая на вопрос, что может помешать выступить российским атлетам под своим национальным флагом, Исинбаева ответила «Возможны какие-то форс-мажорные обстоятельства». «Теоретически ничего не может помешать, потому что это Европейский олимпийский фестиваль. И Европейский олимпийский комитет нас полностью поддерживает и солидарен с нашим желанием, чтобы наши спортсмены выступали под российским флагом. Я надеюсь, что так и будет», — сказала собеседница агентства.

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. В 2017 году IAAF допустила ряд российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом.
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Жуков: Легкоатлеты РФ на Юношеском фестивале в Венгрии выступят под флагом своей страны

Жуков: Легкоатлеты РФ на Юношеском фестивале в Венгрии выступят под флагом своей страны

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии будут выступать под флагом своей страны. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
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