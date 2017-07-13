Исинбаева планирует посетить ЧМ по легкой атлетике, если получит аккредитацию
МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева планирует посетить чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне в качестве гостя, если получит аккредитацию на турнир. Об этом она рассказала ТАСС.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Исинбаева, которая в прошлом году завершила карьеру, входит в комиссию спортсменов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), однако ее членство в этом органе приостановлено по причине отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
«Весь вопрос в аккредитации, которую мне необходимо будет получить. Теоретически могу там быть, но пока неизвестно, получится ли. Естественно, у меня есть желание поддержать нашу команду, но еще все будет зависеть от моего физического состояния, поскольку сейчас у меня очень много перелетов по рабочим делам. Но до августа, думаю, успею отдохнуть», — сказала Исинбаева.
Собеседница агентства отметила, что может обратиться в IAAF с просьбой предоставить ей разрешение присутствовать на турнире в качестве гостя. «Я же член МОК, я все могу», — шутя сказала она.
Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) в августе прошлого года во время Игр в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter