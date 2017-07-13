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13 июля 2017, 14:39 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Исинбаева планирует посетить ЧМ по легкой атлетике, если получит аккредитацию

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева планирует посетить чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне в качестве гостя, если получит аккредитацию на турнир. Об этом она рассказала ТАСС.

Двукратная олимпийская чемпионка отметила что может обратиться в IAAF с просьбой предоставить ей разрешение присутствовать на турнире в качестве гостя. Увеличить
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Исинбаева, которая в прошлом году завершила карьеру, входит в комиссию спортсменов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), однако ее членство в этом органе приостановлено по причине отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Весь вопрос в аккредитации, которую мне необходимо будет получить. Теоретически могу там быть, но пока неизвестно, получится ли. Естественно, у меня есть желание поддержать нашу команду, но еще все будет зависеть от моего физического состояния, поскольку сейчас у меня очень много перелетов по рабочим делам. Но до августа, думаю, успею отдохнуть», — сказала Исинбаева.

Собеседница агентства отметила, что может обратиться в IAAF с просьбой предоставить ей разрешение присутствовать на турнире в качестве гостя. «Я же член МОК, я все могу», — шутя сказала она.

Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) в августе прошлого года во время Игр в Рио-де-Жанейро.
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