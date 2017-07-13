Исинбаева планирует посетить ЧМ по легкой атлетике, если получит аккредитацию

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Исинбаева, которая в прошлом году завершила карьеру, входит в комиссию спортсменов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), однако ее членство в этом органе приостановлено по причине отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Весь вопрос в аккредитации, которую мне необходимо будет получить. Теоретически могу там быть, но пока неизвестно, получится ли. Естественно, у меня есть желание поддержать нашу команду, но еще все будет зависеть от моего физического состояния, поскольку сейчас у меня очень много перелетов по рабочим делам. Но до августа, думаю, успею отдохнуть», — сказала Исинбаева.

Собеседница агентства отметила, что может обратиться в IAAF с просьбой предоставить ей разрешение присутствовать на турнире в качестве гостя. «Я же член МОК, я все могу», — шутя сказала она.