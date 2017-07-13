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13 июля 2017, 11:24 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлет Болт стал лучшим зарубежным спортсменом по версии американской премии ESPY

ТАСС, 13 июля. Ямайский легкоатлет Усэйн Болт признан лучшим зарубежным спортсменом по итогам сезона-2016/17 и удостоен американской премии за наивысшие достижения в спорте (ESPY). Церемония награждения прошла в среду в Лос-Анджелесе.

Лучшей американской спортсменкой стала гимнастка Симона Байлз выигравшая четыре золота на Олимпиаде-2016. Увеличить
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На Олимпийских играх — 2016 Болт выиграл три золотые медали. Лучшей спортивной командой стал клуб «Голден Стэйт», победивший в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2016/17. Американская гимнастка Симона Байлз, завоевавшая четыре золота на Играх-2016, стала лучшей спортсменкой. Баскетболист «Оклахомы» Расселл Уэстбрук, оформивший в прошедшем сезоне НБА 42 трипл-дабла, признан лучшим спортсменом.

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс получил награду в номинации «Самый выдающийся рекорд». Он продлил серию по количеству золотых медалей, в том числе олимпийских. На Играх-2016 он завоевал пять золотых и одну серебряную награду.

Вратарь «Коламбуса» россиянин Сергей Бобровский претендовал на звание лучшего игрока Национальной хоккейной лиги сезона-2016/17. В итоге лучшим хоккеистом был выбран капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Премия ESPY вручается с 1993 года. С 1993 по 2014 год награду вручал американский спортивный телеканал ESPN. С 2014 года церемонию проводит телесеть American Broadcasting Company.
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