Афанасьева и Сивкова стартуют на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике

Афанасьева и Сивкова получили специальные разрешения от IAAF, позволяющие им стартовать в официальных международных стартах под нейтральным флагом. Афанасьева выступит в ходьбе на 20 км, Сивкова стартует на дистанции 100 м.

Квалификация женской 100-метровки пройдет в четверг (начало — 11:30 мск), старт финального забега в этой дисциплине запланирован на 17:16 пятницы. Личный рекорд Сивковой — 11,22 секунды, он уступает лучшим показателям конкуренток на первенстве Европы. Хотя в нынешнем сезоне быстрее этого результата среди приехавших в Польшу спортсменок не бежал еще никто, главным же фаворитом будет 19-летняя хозяйка турнира Ева Свобода.

Афанасьева выступит в воскресенье — старт ходьбы на 20 км среди женщин запланирован на 12:00 мск. В случае выполнения на этом турнире квалификационного норматива (1:36.00) Афанасьева получит путевку на взрослый чемпионат мира, который пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне. 21-летняя россиянка имеет лучший личный рекорд среди всех участниц молодежного чемпионата Европы (1:26.37) и лучший среди конкуренток результат сезона в мире — 1:28.29.

На чемпионате Европы будет разыграно 44 комплекта медалей, соревнования пройдут в течение четырех дней на стадионе «Завиша», где выступает местный футбольный клуб из Быдгоща.

Молодежные первенства Европы по легкой атлетике проводятся с 1997 года с двухлетним интервалом, нынешний турнир — 11-й по счету. Год назад в эстонском Таллине сборная России завоевала четыре золотые медали — победителями стали Николай Марков и Мария Пономарева в ходьбе на 20 км, Илья Иванюк в прыжках в высоту и Дмитрий Чижиков в тройном прыжке.