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12 июля 2017, 14:11 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

IAAF прислала визовое приглашение на ЧМ тренеру легкоатлетки Ласицкене Габриляну

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) прислала визовое приглашение на чемпионат мира в Лондоне личному тренеру прыгуньи в высоту Марии Ласицкене (Кучиной) Геннадию Габриляну. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Как сообщила ТАСС начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова визовые приглашения получили все сопровождающие тренеры на которых 4 июля были отправлены заявки в IAAF. Увеличить
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1 июля IAAF опубликовала условия участия в ЧМ-2017 в Лондоне российских легкоатлетов, получивших от IAAF нейтральный статус. В частности, организация разрешила одному тренеру сопровождать спортсмена на чемпионат мира и быть аккредитованным на этом турнире. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) 4 июля отправила в международную федерацию официальные письма с просьбой прислать визовые приглашения тем тренерам, чьи спортсмены на тот момент имели нейтральный статус и выполненный квалификационный норматив ЧМ-2017. Эти приглашения позволили бы специалистам заранее приступить к оформлению визовых документов для въезда в Великобританию, не дожидаясь официального разрешения IAAF участие их подопечных в чемпионате мира.

«Геннадий Габрилян получил в понедельник от IAAF визовое приглашение и уже приступил к процедуре оформления въездных документов, которая длится достаточно долгое время», — заметила Назарова.

Как сообщила ТАСС начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, визовые приглашения получили все сопровождающие тренеры, на которых были отправлены заявки в IAAF. Орлова также подчеркнула, что эти документы не гарантируют тренерам, что они получат официальные аккредитации IAAF, так как вопрос участия всех российских легкоатлетов в нейтральном статусе и их сопровождения тем или иным специалистом будет решен IAAF позднее.

Кроме Габриляна, визовые приглашения на ЧМ-2017 получили тренеры барьериста Сергея Шубенкова, прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, ходока Сергея Широбокова, прыгунов с шестом Анжелики Сидоровой, Ильи Мудрова и Ольги Муллиной, копьеметательницы Веры Ребрик и метателя молота Алексея Сокирского.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
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