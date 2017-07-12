Ольга Сафронова: Рада своим медалям на чемпионате Азии, но недовольна результатами

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— Я рада тому, что у меня есть медали чемпионата Азии. Причем в полном комплекте. Но я очень недовольна своими результатами. Хотелось показать более лучшие секунды, однако чуть-чуть не получилось, — сказала Сафронова.

— Это связано с чем-то определенным? Например, с новейшей беговой дорожкой, которая могла повлиять на скорость.

— Разве что ее мягкость. Результаты в спринте, в принципе, оказались не слишком высокими. На духоту и погоду ссылаться тоже нельзя, так как в таких условиях уже выступали. Может, психологический фактор сыграл свою роль.

— Чемпионат Азии стал последним шансом выполнения норматива или планируете выступить еще? Например, в Европе.

— Как раз с моим тренером мы и будем обсуждать этот момент. Необходимо принять решение. Если решим стартовать, то это будет дистанция 200 метров. Плюс еще нельзя точно сказать, что наша эстафетная команда однозначно поедет в Лондон на чемпионат мира. Все-таки до конца срока выполнения нормативов еще есть время, и окончательно станет известно в конце 20-х чисел.

— Но в целом, сразу три награды ЧА хоть немного «греют» душу?

— Несомненно, я рада своим завоеванным наградам. Могла бы и вовсе вернуться в Казахстан без медалей. И это было бы еще хуже (смеется). Я просто недовольна своим результатом, временем. А так, почему бы не радоваться? Где выступила — смогла отличиться.

Напомним, что по итогам прошедшего азиатского первенства сборная Казахтана с четырьмя золотыми наградами стала третьей в медальном зачете. Три «золота» на счету Виктории Зябкиной. Еще одно у Марии Овчинниковой, которая одержала победу в тройном прыжке.

Ольга Сафронова смогла отличиться на «стометровке» («серебро»), на дистанции 200 метров («бронза») и в составе эстафетной команды 4 по 100 метров («золото»).