Паралимпиец из ОАЭ погиб в результате несчастного случая на тренировке в Лондоне

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Спортсмен в тренировочном лагере готовился к чемпионату мира, который пройдет в столице Великобритании с 14 по 23 июля. По данным издания Daily Mail, на 36-летнего легкоатлета упал металлический столб, прибывшая на место происшествия служба спасения ничего не смогла сделать.

Соболезнования близким спортсмена выразил глава МПК Филип Крэйвен. «Мы все опустошены в связи со случившимся. Паралимпийское движение выражает соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде Абдуллы, а также национальному паралимпийскому комитету ОАЭ. Нас всех шокировала эта ужасная трагедия», — приводит слова Крэйвена пресс-служба МПК.

В память о спортсмене во время церемонии открытия чемпионата мира по легкой атлетике состоится минута молчания.