Копьеметательница Ребрик стала четвертой на международном турнире в Люцерне

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Победу одержала немка Кристин Хуссонг (64,18). Второе место заняла австралийка Кэтрин Митчелл (61,44), третье — латвийка Лина Музе (59,64).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Воспитанница крымской школы легкой атлетики Ребрик в середине мая на турнире «Богатырь» в Адлере сумела выполнить квалификационный норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне. Перед мировым первенством, которое пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа, Ребрик также планирует выступить на Кубке России (16 июля) и чемпионате страны ( 28—29 июля ). Оба турнира пройдут в подмосковном Жуковском.

Вопрос о переходе чемпионки Европы 2012 года в метании копья Ребрик из сборной Украины в команду России был решен в начале августа 2015 года после почти полуторагодичных переговоров между национальными федерациями легкой атлетики в соответствии с правилами IAAF. Спортсменка, выступающая сейчас за Чувашию и Москву, получила право выступить за сборную России на чемпионате мира 2015 года в Пекине, где не сумела показать высокий результат, получив травму колена во время тренировочной попытки.

Также в этом турнире принимает участие еще одна россиянка — прыгунья с шестом Ольга Муллина.